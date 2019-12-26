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Суд оправдал харьковского ученого, которого обвиняли в распространении порнографии

Киевский районный суд Харькова решил, что вина доцента Харьковской государственной академии культуры, которого обвиняли в распространении порнографии, не доказана. Ученый рассказал, что видео- и фотоматериалы, послужившие началом расследования, изучал в рамках работы над докторской диссертацией по теме "Феномен плодородия в украинской семейной обрядности".

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В 2015 году ученый выложил ряд файлов, которые экспертиза признала порнографическими
В 2015 году ученый выложил ряд файлов, которые экспертиза признала порнографическими
Фото: pixabay.com

Киевский районный суд Харькова оправдал доцента Харьковской государственной академии культуры от обвинений в распространении порнографии. Об этом идет речь в решении суда от 19 декабря, опубликованном в Едином реестре судебных решений. 

В материалах дела сказано, что в начале 2015 года ученый выложил в интернет ряд файлов, которые, согласно результатам экспертизы, содержат видеозаписи и фото порнографического характера. Эти файлы были доступны для скачивания в течение года, говорится в решении. 

Ученый в суде свою вину не признал и отказался от дачи показаний. Он заявил, что "никакой порнографии не распространял". Он сообщил, что работает над докторской диссертацией по теме "Феномен плодородия в украинской семейной обрядности" и использовал эти файлы для исследований.

Бывшая жена доцента сообщила в суде, что он изучал секс-культуру и секс-сказки. По словам женщины, ей ничего не известно о распространении ученым порнографии. Работу мужчины над научным трудом по секс-культуре подтвердил также ученый секретарь академии. 

Также суд учел предоставленное стороной защиты заключение, в котором сказано, что упомянутые видео- и фотоматериалы не могут быть признаны порнографическими, так как "не содержат факта порнографической продукции или невозможно доказать их принадлежность к порнографии в том ее значении, которое сегодня понимается судебной практикой".

"С точки зрения научной деятельности ни один из указанных сюжетов не может квалифицироваться порнографическим или запрещенным, поскольку в таком случае будет происходить нарушение прав ученого (научной деятельности) на свободное исследование объектов, которые он считает нужным изучать", – сказано в решении суда. 

Исходя из материалов дела, суд решил, что вина ученого не доказана, и вынес оправдательный приговор. 

Имя ученого в решении не указывается.

Теги: Харьков, порнография, ученые, приговор, видео, расследование, суд
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