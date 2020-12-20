В Днепропетровской области на ходу загорелся автобус с пассажирами

На трассе М-04 в направлении Днепр – Кривой Рог загорелся автобус "Эталон". На момент возникновения пожара в салоне находилось семь пассажиров и водитель. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Во время пожара никто не пострадал, сообщили в ГСЧС Фото: dp.dsns.gov.ua

Утром 20 декабря в Днепровском районе Днепропетровской области во время движения загорелся автобус с пассажирами. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре на автодороге М-04 (направление Днепр – Кривой Рог) спасатели получили в 7.40.

По информации ГСЧС, возгорание произошло в моторном отсеке автобуса БАЗ-А079 "Эталон". В салоне находилось семь пассажиров и водитель. Никто не пострадал. До прибытия пожарно-спасательного подразделения люди вышли из автобуса.

Пожар был ликвидирован в 8.10. К тушению привлечены пять человек личного состава и одна единица пожарно-спасательной техники.