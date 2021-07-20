В Днепропетровской области задержали пациента психбольницы, который убил медбрата – полиция

"В течение двух дней нападавший скрывался в разных местах. 20 июля утром полицейские задержали его в 50 км от места совершения преступления – в одном из домов в селе Зеленое Ингулецкого района", – говорится в сообщении.
Мужчину доставили в полицию. Правоохранители планируют ходатайствовать о его аресте.
18 июля в полиции сообщили, что разыскивают 21-летнего пациента психбольницы, которого подозревают в убийстве 54-летнего медбрата.
Полиция начала расследование по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).