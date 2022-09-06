В Харькове из зоопарка сбежала шимпанзе. Назад приехала на велосипеде. Видео

Он не захотел рассказать подробностей, но многие очевидцы видели обезьяну, которая гуляла возле Национального университета имени Каразина и на соседней площади Свободы.

Автор видео в Telegram-канале "Где в Харькове" снял ее в сквере возле университета.

Женщина на видео оказалась сотрудницей зоопарка, она провела с ней какое-то время в сквере. На кадрах "ХС Харьков" видно, как она говорит что-то зверю, потом надевает на него свою желтую куртку.

Позже Общественное опубликовало съемку, как шимпанзе в сопровождении троих людей едет на велосипеде по направлению к воротам зоопарка.

ВИДЕО

Видео: "Общественное" / Youtube