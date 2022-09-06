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В Харькове из зоопарка сбежала шимпанзе. Назад приехала на велосипеде. Видео

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Животное успело погулять по центру
Животное успело погулять по центру
Скриншот: "Общественное" / YouTube

5 сентября из Харьковского зоопарка сбежала шимпанзе. Директор Александр Григорьев подтвердил Общественному, что животное в тот же день вернули на место содержания.

Он не захотел рассказать подробностей, но многие очевидцы видели обезьяну, которая гуляла возле Национального университета имени Каразина и на соседней площади Свободы.

Автор видео в Telegram-канале "Где в Харькове" снял ее в сквере возле университета.

Женщина на видео оказалась сотрудницей зоопарка, она провела с ней какое-то время в сквере. На кадрах "ХС Харьков" видно, как она говорит что-то зверю, потом надевает на него свою желтую куртку.

Позже Общественное опубликовало съемку, как шимпанзе в сопровождении троих людей едет на велосипеде по направлению к воротам зоопарка. 

ВИДЕО
Видео: "Общественное" / Youtube
Контекст:

В первые дни полномасштабного вторжения российские оккупанты обстреляли под Харьковом частный зоопарк "Экопарк". Многие животные погибли, некоторые были эвакуированы.

Харьковский зоопарк принял из "Экопарка" большую группу человекообразных обезьян – четырех орангутанов и 10 шимпанзе.  Кроме того, туда перевезли двух львов, трех тигров и трех ягуаров, сообщил сайт городского совета.

Теги: Харьков, побег, зоопарк, шимпанзе, Александр Григорьев
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