В Харькове из зоопарка сбежала шимпанзе. Назад приехала на велосипеде. Видео

Он не захотел рассказать подробностей, но многие очевидцы видели обезьяну, которая гуляла возле Национального университета имени Каразина и на соседней площади Свободы.
Автор видео в Telegram-канале "Где в Харькове" снял ее в сквере возле университета.
Женщина на видео оказалась сотрудницей зоопарка, она провела с ней какое-то время в сквере. На кадрах "ХС Харьков" видно, как она говорит что-то зверю, потом надевает на него свою желтую куртку.
Позже Общественное опубликовало съемку, как шимпанзе в сопровождении троих людей едет на велосипеде по направлению к воротам зоопарка.
В первые дни полномасштабного вторжения российские оккупанты обстреляли под Харьковом частный зоопарк "Экопарк". Многие животные погибли, некоторые были эвакуированы.
Харьковский зоопарк принял из "Экопарка" большую группу человекообразных обезьян – четырех орангутанов и 10 шимпанзе. Кроме того, туда перевезли двух львов, трех тигров и трех ягуаров, сообщил сайт городского совета.