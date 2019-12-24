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В Харькове при попытке разоружить злоумышленника полицейский получил ножевые ранения

В Харькове вооруженный мужчина напал на женщину и взял ее в заложники. Начальник уголовного розыска Немышлянского райотдела полиции в Харькове получил ножевые ранения при попытке разоружить злоумышленника.

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Злоумышленника задержали
Злоумышленника задержали
Фото: hk.npu.gov.ua

Сегодня утром в Харькове начальник уголовного розыска Немышлянского райотдела полиции получил ножевое ранение при попытке разоружить мужчину, захватившего заложницу. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Около 9.30 жительница микрорайона возвращалась из детского сада, куда отвела своего ребенка. Неподалеку от оврага на нее напал неизвестный мужчина, который приставил к ее горлу нож. Ситуацию увидели прохожие и вызвали полицию.

На место выехала оперативно-следственная группа и руководство отделения полиции.

В ходе общения с мужчиной правоохранители узнали, что тот хочет обменять своего знакомого на захваченную женщину. Начальник уголовного розыска районного отдела полиции предложил себя в качестве обмена на заложницу. Злоумышленник согласился и отпустил женщину.

"Полицейский, оказавшись рядом с вооруженным злоумышленником, стал продумывать план его задержания. Для этого оперативник тянул время, чтобы успокоить раздраженного гражданина, вызвать у него доверие. Между мужчинами завязалась беседа, полицейский предложил вору закурить. Когда тот отвлекся на зажигание сигареты, сотрудник уголовного розыска бросился на злоумышленника, но тот успел ударить его ножом", – говорится в сообщении.

Пострадавшего проавоохранители доставили в больницу, его оперируют. Злоумышленника задержали.

Происшествие квалифицированно по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 147 (захват заложников) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Теги: Харьков, заложники, правоохранители, захват заложников, Нацполиция, ранение
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