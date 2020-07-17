В Харькове расследуют смерть иностранца. Мужчина выпрыгнул из окна гостиницы

По предварительной информации, в номере, где жил гражданин Иордании, произошло возгорание личных вещей мужчины и кровати. Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

Мужчина жил в отеле на четвертом этаже Фото: pixabay.com

В Харькове 39-летний гражданин Иордании выпрыгнул из окна гостиничного номера, расположенного на четвертом этаже. Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области в Facebook.

Информация о происшествии поступила в Основянский отдел полиции города около 18.00.

"Предварительно установлено, что в номере отеля произошло возгорание личных вещей мужчины и кровати. В результате пожара иностранец выпрыгнул из окна", – сказано в сообщении.

По информации полиции, мужчина скончался от полученных травм в карете скорой помощи.