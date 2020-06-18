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В Харькове СБУ изъяла фальсифицированную партию водки на 2,5 млн грн

Служба безопасности Украины приостановила в Харькове попытку продажи контрафактной партии водки. У поставщика изъяли партию алкоголя на 2,5 млн грн – более 30 тыс. бутылок фальсификата.

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Одновременно с продажей легальной продукции злоумышленники планировали сбывать товар неизвестного происхождения с поддельными акцизными марками
Одновременно с продажей легальной продукции злоумышленники планировали сбывать товар неизвестного происхождения с поддельными акцизными марками
Фото: Владислав Абдула / Facebook

Служба безопасности Украины предотвратила в Харькове продажу фальсифицированной партии водки на сумму 2,5 млн грн. Сделку организовало руководство регионального филиала компании, которая занимается поставками алкогольных напитков по всей Украине. Об этом сообщил начальник пресс-центра СБУ в Харьковской области Владислав Абдула в Facebook 18 июня.

"Одновременно с продажей легальной продукции злоумышленники планировали сбывать товар неизвестного происхождения с поддельными марками акцизного налога. Реализация подакцизных изделий должна была проходить в обход налогового законодательства и с использованием фальшивых товарно-сопроводительных документов. Сбывать водку планировали своим постоянным клиентам – торговым сетям и предприятиям общественного питания области", – сообщил Абдула.

https://www.facebook.com/VladislavAbdula/posts/1662944777204224

На арендованном складе правоохранители изъяли более 30 тыс. бутылок фальсификата. Всю партию изъяли для проведения экспертиз.

СБУ в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины устанавливает лиц, причастных к противоправной деятельности, и источники происхождения фальсификата.

Теги: СБУ, Харьков, водка, контрафакт
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