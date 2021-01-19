В Харькове СБУ задержала чиновника Госгеокадастра во время получения взятки

Один из чиновников Госгеокадастра требовал с местного жителя 21,5 тыс. грн за выдачу разрешительных документов на разработку проекта отвода земельного участка и передаче его в собственность. Об этом сообщили в СБУ.

Сотрудники СБУ задержали за получение неправомерной выгоды одного из руководителей Харьковского регионального филиала предприятия "Центр государственного земельного кадастра". Об этом 19 января в Facebook сообщил начальник пресс-центра СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По версии следствия, чиновник требовал с местного жителя 21,5 тыс. грн за выдачу разрешительных документов на разработку проекта отвода земельного участка и передаче его в собственность.

Правоохранители задокументировали получение первых двух частей взятки. Чиновника задержали в кабинете во время получения последнего "транша" в размере 10 тыс. грн. СБУ проверяет возможную причастность к другим фактам коррупции.