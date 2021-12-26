В Харьковской области девятиклассница издевалась над котом, ее подруга снимала процесс на видео – полиция

Об этом проинформировала пресс-служба ведомства 26 декабря.

В релизе сказано, что начали расследование полицейские по заявлению жительницы Харькова, которая сообщила о видео, где зафиксировано, как девушка-подросток толкает ногами кота.

"Полицейские выяснили, что правонарушительницей является 15-летняя ученица девятого класса одной из школ Чугуевского района. В ноябре во время прогулки с 14-летней подругой девушка заметила кота и по неизвестным причинам начала над ним издеваться, ударив его ногой. Подруга снимала правонарушение на мобильный телефон. Свои действия подросток объяснить не смогла и отметила, что сожалеет о содеянном", – говорится в сообщении.

Кот жив, он убежал от школьницы, уточнили в полиции.

Санкция статьи, по которой открыли уголовное производство, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.