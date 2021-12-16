В Харькове во время ремонта балкона в обшивке нашли 650 летучих мышей

В Центре реабилитации рукокрылых сейчас живут более 1200 летучих мышей Фото: Ukrainian Bat Rehabilitation Center / Facebook

Альпинисты попросили зоологов приехать на улицу Селянскую и забрать рукокрылых.

"Летучие мыши зимовали в обшивке балкона, и, когда ее сняли, часть животных начала выпадать на землю, разлетаться, остальных рабочие осторожно собрали в коробку и вызвали нас. Владельцы квартиры вроде бы не знали о соседстве", – отметили в посте.

Ремонтники смогли собрать 650 рыжих вечерниц, 32 из них умерли от перегрева, они оказались на дне коробки, у 19 животных обнаружили травмы. Летучих мышей рассадили в коробки и мешочки, затем их увезли в Центр реабилитации рукокрылых.

"Всю ночь специалисты поили их водой, осматривали и сортировали животных по весу. Ослабленных и травмированных будем кормить, остальные продолжат зимовку до весны в наших холодильниках", – сообщили специалисты.

Они добавили, что сейчас в Центре реабилитации более 1200 летучих мышей пяти видов.

"Мы очень нуждаемся в вашей поддержке и скоро будем звать волонтеров помогать вручную кормить ослабленных летучих мышей", – уточнили в сообщении.