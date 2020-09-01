В харьковском НИИ умерло около 500 летучих мышей

В Харькове во время ремонта здания Института общей и неотложной хирургии нашли несколько сотен летучих мышей, их сложили в коробку и вызвали волонтеров. Об этом сообщили в Kharkiv Bat Group.

В Харькове в результате неправильного обращения с рукокрылыми погибли 473 летучих мыши. Об этом сообщили в волонтерском сообществе Kharkiv Bat Group в Facebook 1 сентября.

"Вчера утром нам позвонили из Института общей и неотложной хирургии имени В.Т. Зайцева с просьбой забрать большую группу летучих мышей, уже собранных в коробку. Мы приехали через два часа и были шокированы. В большой коробке в несколько слоев лежало 473 мертвых летучих мыши, которые уже начали вонять. Коробку выставили на улицу, туда еще налетели мухи. Девять летучих мышей на поверхности коробки оставались живы и были очень обезвожены", – сказано в посте.

Охранник института рассказал волонтерам, что животных нашли в здании во время ремонта. Когда это произошло, он не уточнил. Рабочие не знали, как найти волонтеров, которые спасают летучих мышей.

"Это пример неправильного обращения с летучими мышами. Они умерли от перегрева в коробке, из которой не могли вылететь. Находились они там слишком долго, вероятно, были собраны несколько дней назад", – отметили в сообществе.

Девять животных удалось спасти, они находятся на реабилитации.

"Их пришлось изрядно искупать (так сильно воняли), напоить в несколько этапов и покормить. У них есть небольшие травмы на крыльях, после осмотра ветеринара и выздоровления они полетят на свободу", – написали волонтеры.

Сообщество Kharkiv Bat Group просит в случае находки летучих мышей сажать их в несколько коробок или наволочек и сразу звонить в зоопарк или экопарк.