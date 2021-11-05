В Харьковской области из детского дома семейного типа забрали восьмерых детей – полиция

Медики сообщили в полицию, что воспитанница детского дома попала к ним с травмами Фото: pixabay.com

Информацию об этом правоохранители получили 3 ноября в 21.50 от медиков. Девочку привезли в больницу с травмами.

"По словам отца, ребенок получил телесные повреждения в результате падения с лестницы", – отметили в полиции.

Правоохранители установили, что по указанному медиками адресу находится детский дом семейного типа, в нем живут 49-летние супруги и восемь детей. Семейную пару, а также всех воспитанников детского дома следователи опросили. Детей временно поместили в больницу.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.