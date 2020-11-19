В Харьковской области отравились 37 учеников лицея

В Дергачевском лицее №3 Харьковской области у почти 40 детей появились симптомы пищевой токсикоинфекции. Школьники лечатся амбулаторно, лицей продолжает работать, сообщили в областном лабораторном центре Минздрава Украины.

18 ноября в Харьковской области среди учеников Дергачевского лицея №3 зарегистрировали вспышку инфекционного заболевания. Об этом сообщила пресс-служба областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.

Предварительный диагноз – пищевая токсикоинфекция, острый гастроэнтероколит. По состоянию на 19 ноября заболело 37 учеников, все они находятся на амбулаторном лечении. С целью локализации вспышки инфекции и установления причин возникновения, проводится эпидемиологическое расследование, сообщили в лабцетре.

Директор Харьковского лабораторного центра Любовь Махота сообщила Общественному, что результаты исследований будут известны через пять – семь суток. По ее словам, в лицее провели дезинфекцию, отобрали пробы воды и пищи, смывы с оборудования.

В Дергачевской райгосадминистрации сообщили, что заболели ученики разных классов.

По состоянию на 13.20 количество детей, которые пожаловались на плохое самочувствие, увеличилось до 39, сообщает Общественное со ссылкой на Харьковскую облгосадминистрацию.