В Харьковской области столкнулись грузовики Renault и "Газель". Погибли оба водителя

На трассе под Харьковом водитель "Газели" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, допустив лобовое столкновение с грузовиком Renault. Об этом сообщили в Нацполиции.

13 февраля около 5.30 на автодороге Киев – Харьков – Довжанский между селами Коробочкино и Граково Харьковской области произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

По предварительным данным, водитель "Газели" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, после этого он столкнулся с грузовиком Renault с полуприцепом.

"Сразу после этого водитель DAF, который двигался в попутном направлении с грузовиком Renault, допустил наезд на заднюю часть полуприцепа. От полученных травм водитель автомобиля "Газель" 1974 года рождения погиб на месте. 39-летний водитель Renault был доставлен в Чугуевскую центральную районную больницу, где вскоре умер", – сообщили в полиции.

Тело водителя из "Газели" с помощью специальных инструментов достали спасатели. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Водитель грузовика DAF не пострадал.

Управление Нацполиции в Харьковской области внесло сведения по факту ДТП в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде заключения на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.