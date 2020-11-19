В харьковской школе ученики распылили перцовый газ из баллончика – полиция

Учеников школы в Харькове, где распылили перцовый газ из баллончика, вывели на улицу, когда стал ощущаться его запах, сообщили в полиции.

Детей вывели из школы на улицу Фото: depositphotos.com (архив)

В одной из школ Харькова ученики распылили перцовый газ из баллончика в туалете. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции 19 ноября.

Директор школы сообщила полиции, что в учреждении ощущается запах газа, детей вывели на улицу.

"По предварительной информации, двое восьмиклассников распылили перцовый газ из баллончика в школьном туалете", – говорится в сообщении.

В отношении родителей учеников полиция составит админпротоколы по ст. 184 Кодекса Украины об административных нарушениях (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей).