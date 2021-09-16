В Херсоне с крыши магазина на мужчину упала бетонная плита

Спасатели привлекли на помощь девять специалистов Фото: Головне Управління ДСНС України у Херсонській області / Facebook

"В 13.32 16 сентября в службу спасения в Херсоне поступило сообщение о том, что по улице Черноморской, 64 с крыши пристроенного магазина упала бетонная плита и привалила прохожего", – рассказали в ГСЧС.

На место происшествия выехали спасатели, которые совместно с работниками Херсонской областной коммунальной аварийно-спасательной службы оттащили плиту и достали мужчину из-под завала. Далее пострадавшего передали медикам.

Спасатели привлекли четыре единицы техники и девять специалистов.

Одна из женщин, проживающих в этом доме, рассказала местному порталу Kherson.net, что в момент происшествия находилась на балконе и внезапно услышала грохот. Она видела, что в месте обрушения конструкции находился человек.