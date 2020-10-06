В Херсонской области мать утопила тяжелобольного ребенка – полиция

Тело четырехлетнего мальчика было обнаружено в Северо-Крымском канале. По данным следствия, преступление совершила 36-летняя мать ребенка, разуверившись в его выздоровлении от тяжелой болезни.

Следователи считают, что 36-летняя женщина утопила своего четырехлетнего сына в Северо-Крымском канале, сообщил 5 октября департамент коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.

О трагедии стало известно от 41-летнего отца погибшего ребенка. Он сообщил, что живет в поселке Каланчак отдельно от бывшей жены, но каждый день видел женщину с сыном. Когда два дня подряд он не мог застать их дома, а на телефонные звонки женщина не отвечала, мужчина обратился в полицию.

По месту жительства семьи выехали полицейские. Они обнаружили хозяйку в крайне подавленном состоянии, мальчика нигде не было.

По словам женщины, ее сын от рождения страдал тяжелым недугом, недавно его состояние ухудшилось. Разуверившись в выздоровлении ребенка, она вместе с ним села в рейсовый автобус и поехала в Скадовский район. Они вышли на остановке недалеко от Северо-Крымского канала. Подозреваемая объяснила, что хотела покончить жизнь самоубийством и якобы вместе с сыном прыгнула в воду. Мальчик утонул, а женщина выбралась из канала.

Тело ребенка обнаружили в воде у берега.

Как сообщил начальник Скадовского отделения полиции Виктор Попов, в деле назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая. Женщине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Открыто уголовное производство по ч. 2 п. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.