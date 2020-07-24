В Херсонской области полиция освободила из трудового рабства 13 человек

Житель Скадовского района незаконно удерживал на территории своего домовладения 13 работников из центральных и западных областей Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
Людей заставляли по 15 часов бесплатно работать на полях местных фермеров, отметили в ведомстве. Полицейские провели спецоперацию по освобождению пленников, и сейчас они на свободе.
Информацию о незаконном содержании людей на территории домовладения 30-летнего жителя одного из сел Скадовского района в полицию поступила от двух работников. Они рассказали, что их заставляли работать на полях, а работу не оплачивали. Мужчинам удалось сбежать, после чего они сразу же обратились в полицию.
"Мы установили, что в так называемом трудовом лагере находилось 13 человек в возрасте от 19 до 53 лет, среди них две женщины. Владелец домовладения называл себя бригадиром и сдавал своих пленников в аренду местным фермерам. Люди работали на полях под палящим солнцем с 5.00 и до сумерек", – рассказал начальник отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, полиции Херсонской области Олег Шанько.
По словам рабочих, хозяин психологически давил на них и постоянно запугивал. Деньги за работу обещал выплатить в конце лета. Жили все 13 человек в сарае в антисанитарных условиях.
"Полицейские установили, что 30-летний вербовщик искал бесплатную рабочую силу среди социально незащищенных категорий населения преимущественно в Кировоградской и Закарпатской областях. Обещал достойную зарплату, бесплатное проживание и питание. Когда же люди попадали на место, на них оказывали психологическое давление и принуждали к тяжелому труду. Деньги за полевые работы пленников вербовщик забирал себе. При этом сами работники работали только за спальное место и еду", – рассказали в МВД.
Открыто уголовное производство по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека). Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 149 (торговля людьми).
Освобожденным гражданам оказывается медицинская и психологическая помощь.