В Херсонской области полиция освободила из трудового рабства 13 человек

30-летний житель Скадовского района Херсонской области удерживал на территории своего домовладения 13 человек в возрасте от 19 до 53 лет, он сдавал своих пленников в аренду местным фермерам. Людям при этом мужчина ничего не платил.

Житель Скадовского района незаконно удерживал на территории своего домовладения 13 работников из центральных и западных областей Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Людей заставляли по 15 часов бесплатно работать на полях местных фермеров, отметили в ведомстве. Полицейские провели спецоперацию по освобождению пленников, и сейчас они на свободе.

Информацию о незаконном содержании людей на территории домовладения 30-летнего жителя одного из сел Скадовского района в полицию поступила от двух работников. Они рассказали, что их заставляли работать на полях, а работу не оплачивали. Мужчинам удалось сбежать, после чего они сразу же обратились в полицию.

"Мы установили, что в так называемом трудовом лагере находилось 13 человек в возрасте от 19 до 53 лет, среди них две женщины. Владелец домовладения называл себя бригадиром и сдавал своих пленников в аренду местным фермерам. Люди работали на полях под палящим солнцем с 5.00 и до сумерек", – рассказал начальник отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, полиции Херсонской области Олег Шанько.