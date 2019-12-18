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В ходе протестов под Радой пострадали 23 правоохранителя

17 декабря во время столкновений возле парламента пострадали 17 полицейских и шесть нацгвардейцев. Офицер Нацгвардии находится в тяжелом состоянии, сообщили в Министерстве внутренних дел.

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Акции под Радой начались 17 декабря
Акции под Радой начались 17 декабря
Фото: ЕРА

В ходе массовых протестов у Верховной Рады 17 декабря пострадали 23 правоохранителя. Об этом сегодня сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, пишет пресс-служба МВД.

Среди пострадавших 17 полицейских и шесть гвардейцев. 12 полицейских и пятеро гвардейцев доставлены в медицинские учреждения, офицер Нацгвардии находится в тяжелом состоянии, отметил Яровой.

"Полиция, гвардейцы, а также сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжают нести службу в усиленном режиме, обеспечивая общественный порядок и право граждан на мирный протест", – сказал чиновник.

17 декабря активисты устроили под Радой акцию протеста против продажи земли сельскохозяйственного назначения. Во время нее произошли стычки. В тот же день советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сказал, что во время столкновений пострадало 17 правоохранителей, 26 митингующих задержали.

В полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

Теги: Верховная Рада, МВД, протесты, полиция, митинг, столкновения, Сергей Яровой, пострадавшие, уголовное производство
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