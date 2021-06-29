В Ивано-Франковской области мужчина ворвался к соседке с гранатой, которую "нашел в лесу"

Мужчина заявил, что гранату он нашел в лесу Фото: if.npu.gov.ua

27 июня в полицию обратилась 62-летняя жительница Галича и сообщила, что к ней во двор ворвался нетрезвый сосед и пригрозил физической расправой. В руках он "держал предмет, внешне похожий на гранату".

На место происшествия выехали сотрудники взрывотехнического отдела, следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты. Они обнаружили гранату Ф-1 с запалом. Боеприпас саперы обезвредили и направили на экспертизу.

По словам 46-летнего мужчины, гранату он "нашел в лесу". Следователи проверяют эту информацию.

Жителя Галича задержали. Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.