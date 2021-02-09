В Ивано-Франковской области столкнулись автобус и мусоровоз, есть погибшие и раненые

Водитель мусоровоза столкнулся с пассажирским микроавтобусом "Мерседес Спринтер" на дороге Стрый – Черновцы – Мамалыга в районе села Павловка Ивано-Франковской области, рассказали в Национальной полиции Украины. В результате ДТП погибли двое пассажиров микроавтобуса, а 13 попали в медицинские учреждения.

В микроавтобусе было 14 пассажиров и водитель Фото: npu.gov.ua

В селе Павловка Ивано-Франковской области на дороге Стрый – Черновцы – Мамалыга ночью 8 февраля столкнулись автобус и мусоровоз, в результате аварии два человека погибли, еще 13 получили ранения. О дорожной аварии сообщила Национальная полиция Украины 9 февраля.

По информации полицейских, 20-летний водитель мусоровоза Mercedes-Benz Atego выезжал с второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущества в движении и столкнулся с пассажирским микроавтобусом Mercedes Sprinter. Им управлял 46-летний житель Калуша Ивано-Франковской области.

В результате аварии погибли двое пассажиров микроавтобуса – 53-летняя и 54-летний жители Рогатинского района. Еще 13 доставили в медицинские учреждения.

В Ивано-Франковской ОГА уточнили, что в микроавтобусе ехали 14 пассажиров и водитель. После обследования девять человек попали в Ивано-Франковскую областную клиническую больницу.

"По состоянию на 8.00 9 февраля двое граждан находятся в тяжелом состоянии (ночью прооперированы с травмами грудной клетки, брюшной полости и нижних конечностей), у семи состояние средней тяжести", – привели подробности в обладминистрации.

Водителей проверили на состояние алкогольного опьянения, оба оказались трезвые. Водителя грузовика задержали на месте аварии.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.