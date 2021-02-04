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Брат главы Северной Осетии покончил с собой после ДТП с четырьмя погибшими – СМИ

В пресс-службе главы Северной Осетии Вячеслава Битарова подтвердили, что его брат Казбек Битаров умер, но не уточнили обстоятельства. По данным "Коммерсанта", он покончил с собой.

По данным СМИ, Битаров тяжело переживал ДТП, в котором погибли четыре человека
По данным СМИ, Битаров тяжело переживал ДТП, в котором погибли четыре человека
Фото: Baza / Telegram

Бизнесмен, брат главы Северной Осетии Вячеслава Битарова Казбек Битаров покончил с собой, сообщает "Коммерсантъ".

Издание сообщает, что он покончил с собой в частном домовладении в высокогорном селении Верхний Згид. На тот момент Казбек Битаров находился один, его тело обнаружил сторож дома, который прибежал на звук выстрела ружья.

В пресс-службе главы региона агентству  "РБК" подтвердили, что Битаров умер, не уточнив обстоятельства.

Источники портала "Кавказ.Реалии" в администрации главы региона рассказали, что Битаров тяжело переживал ДТП, в котором погибли четыре человека.

В декабре 2020 года 67-летний Казбек Битаров стал участником ДТП в Кабардино-Балкарии. В аварии погибла семья, с машиной которой столкнулся Land Cruiser бизнесмена: мать, отец и двое детей. По информации собеседника издания в правоохранительных органах, сам Битаров серьезно не пострадал. Источник издания утверждал, что виновником ДТП был Битаров, выехавший на встречную полосу, 

По информации Baza, уголовное дело было возбуждено, Битаров проходил по нему подозреваемым, но задержан не был.

Теги: ДТП, Кавказ, самоубийство, Северная Осетия, погибшие, Кабардино-Балкария
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