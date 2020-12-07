Следком РФ во второй раз отказался возбуждать дело о доведении до самоубийства журналистки Славиной, которая умерла после самоподжога

Следователь, который ведет дело о самоубийстве российской журналистки Ирины Славиной, погибшей в результате самоподжога у здания управления министерства внутренних дел России в Нижнем Новгороде, считает, что самоубийство журналистки было "рациональным и осознанным решением" – вызовом существующей власти. Адвокат семьи Славиной намерен оспорить отказ в возбуждении уголовного дела по статье о доведении до самоубийства.

Следственное управление Следственного комитета России по Нижегородской области во второй раз отказало в возбуждении уголовного дела по факту самоубийства главного редактора нижегородского издания Koza Press Ирины Славиной, которая подожгла себя у здания управления министерства внутренних дел России в октябре этого года. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".

Следствие считает, что в действиях "третьих лиц" не было признаков доведения журналистки до самоубийства. По мнению правоохранителей, Славина совершила самоубийство по собственной воле "в форме протеста на фоне борьбы с действующей властью". В постановлении говорится, что на нее не оказывалось воздействие или давление со стороны, а доводы родных о "прессинге и гонениях" следователь отклонил в связи с отсутствием доказательств.

Издание пишет, что следователь по делу использовал в качестве аргумента для отказа заключение посмертной психолого-психиатрической экспертизы, в котором говорилось, что у журналистки с высокой степенью вероятности были выявлены "признаки смешанного расстройства личности с личностной и социальной дезинтеграцией".

Следователь считает, что самоубийство журналистки было "рациональным и осознанным решением" – вызовом существующей власти.

Адвокат семьи Славиной Александр Караваев сообщил, что будет обжаловать отказ в возбуждении дела.

1 октября у Славиной прошел обыск по уголовному делу, возбужденному против российского предпринимателя Михаила Иоселевича, пишет "Радио Свобода". Его обвиняют в осуществлении на территории России деятельности нежелательной организации – в связи с тем, что в принадлежащем ему помещении, по версии следствия, устраивали лекции активисты движения "Открытая Россия". У Славиной в ходе обыска изъяли электронные устройства, личные вещи, документы, блокноты с записями и так далее.

В управлении Следственного комитета по Нижегородской области утверждают, что информация о связи смерти Славиной с проведенным у нее обыском "не имеет под собой никаких оснований".

Журналистку неоднократно штрафовали за ее посты в соцсетях и организацию шествий. В частности, в марте 2019 года суд в Нижнем Новгороде оштрафовал Славину на 20 тыс. руб. (7,2 тыс. грн), признав ее виновной в организации несогласованного шествия в память о российском политике Борисе Немцове, сообщало "Радио Свобода". В октябре 2019 года Славину оштрафовали на 70 тыс. руб. (25,3 тыс. грн) за "неуважение к власти и обществу" после того, как она в Facebook в шутку предложила переименовать город Шахунья, поменяв несколько букв в его названии местами, написал в своем Telegram-канале глава правозащитной ассоциации "Агора" Павел Чиков. В июне 2020 года Славину обвинили в распространении "фейковых новостей" и оштрафовали на 65 тыс. руб. (23,5 тыс. грн), сообщило издание NN.RU. Это произошло после того, как Koza Press сообщило, что один из руководителей академии самбо в Кстово Нижегородской области контактировал с десятками людей, в том числе с посетителями школы, зная, что он заражен коронавирусом.

"Пока мне хочется просто умереть. Потому что ч. 9 ст. 13.15 Кодекса об административных правонарушениях РФ, вмененная мне, написана, чтобы убивать журналистов и СМИ. Финансово. Но душевная боль от несправедливости так сильна, что тяжко уже и физически", – написала тогда Славина в Facebook.

2 октября она подожгла себя у здания управления министерства внутренних дел России в Нижнем Новгороде. Женщина скончалась на месте.