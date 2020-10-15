Муж российской журналистки Славиной, которая погибла после самоподжога у здания МВД, заявил, что продолжит ее дело

Нижегородское издание KozaPress, основанное журналисткой Ириной Славиной, которая подожгла себя после обыска силовиков, будет существовать, и его редакционная политика не будет меняться. Об этом сообщил муж погибшей Алексей Мурахтаев.

В России муж главного редактора нижегородского издания Koza Press Ирины Славиной, которая подожгла себя у здания управления министерства внутренних дел России, заявил, что продолжит дело жены. Об этом Алексей Мурахтаев сообщил в интервью "Новой газете", опубликованном 14 октября.

Он рассказал, что издание Славиной за восемь лет существования стало в городе известным.

"Ей звонили много людей, предлагали свои материалы, она смотрела, отбирала. Видимо, все почувствовали, что есть теперь такая вот отдушина. Народ же поганым не бывает, бывает народ, который спит. Вот Нижний спит. У нас тут, когда был чемпионат мира по футболу, полно иностранцев приехало. И они устроили тут шествие. Веселые, классные ребята. И вот тогда Нижний проснулся. А сейчас снова спит, все настолько жизнью придавлены, что даже нет никакого проблеска", – подчеркнул Мурахтаев.

Мужчина отметил, что не имеет никакого отношения к журналистике, он – штурман дальнего плавания.

"Теперь вот как быть? Через полгода я должен буду стать официальным владельцем Ириного СМИ. К медиа я имею отношение, мягко говоря, удаленное. Поэтому надо будет как-то отладить систему, чтобы все это было на рельсах и работало без меня и без Ирины. Я считаю это важным, потому что это память о ней. Koza Press будет существовать, и ее редакционная политика не будет меняться. А как иначе жить?" – заявил вдовец.

Он высказал мнение, что жить в России становится все хуже.

"Жить в России хорошо, а вот в Российской Федерации – хреново. И у меня такое ощущение, что с каждым годом становится все хуже. Я считаю: должна быть сменяемость власти какая-то. Потому что каждый у нас в отдельности сейчас – нормальный, в принципе, человек. А когда все вместе – это какая-то стая. Почему так получается, не знаю. Но надо узнать. Других вариантов-то нет", – добавил Мурахтаев.

1 октября у Славиной прошел обыск по уголовному делу, возбужденному против российского предпринимателя Михаила Иоселевича, пишет "Радио Свобода". Его обвиняют в осуществлении на территории России деятельности нежелательной организации – в связи с тем, что в принадлежащем ему помещении, по версии следствия, устраивали лекции активисты движения "Открытая Россия". У Славиной в ходе обыска изъяли электронные устройства, личные вещи, документы, блокноты с записями и так далее.

В управлении Следственного комитета по Нижегородской области утверждают, что информация о связи смерти Славиной с проведенным у нее обыском "не имеет под собой никаких оснований".

Журналистку неоднократно штрафовали за ее посты в соцсетях и организацию шествий. В частности, в марте 2019 года суд в Нижнем Новгороде оштрафовал Славину на 20 тыс. руб. (7,2 тыс. грн), признав ее виновной в организации несогласованного шествия в память о российском политике Борисе Немцове, сообщало "Радио Свобода". В октябре 2019 года Славину оштрафовали на 70 тыс. руб. (25,3 тыс. грн) за "неуважение к власти и обществу" после того, как она в Facebook в шутку предложила переименовать город Шахунья, поменяв несколько букв в его названии местами, написал в своем Telegram-канале глава правозащитной ассоциации "Агора" Павел Чиков. В июне 2020 года Славину обвинили в распространении "фейковых новостей" и оштрафовали на 65 тыс. руб. (23,5 тыс. грн), сообщило издание NN.RU. Это произошло после того, как Koza Press сообщило, что один из руководителей академии самбо в Кстово Нижегородской области контактировал с десятками людей, в том числе с посетителями школы, зная, что он заражен коронавирусом.

"Пока мне хочется просто умереть. Потому что ч. 9 ст. 13.15 Кодекса об административных правонарушениях РФ, вмененная мне, написана, чтобы убивать журналистов и СМИ. Финансово. Но душевная боль от несправедливости так сильна, что тяжко уже и физически", – написала тогда Славина в Facebook.

2 октября она подожгла себя у здания управления министерства внутренних дел России в Нижнем Новгороде. Женщина скончалась на месте.