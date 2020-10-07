В Санкт-Петербурге мужчина с плакатом "С днем рождения, господин президент" совершил самоподжог

Мужчина, готорый поджег себя в центре Санкт-Петербурга, получил ожоги 50% тела. Им оказался 70-летний предприниматель, который таким образом выразил протест в день рождения российского президента Владимира Путина, пишут местные СМИ.

Сегодня в российском Санкт-Петербурге мужчина совершил самоподжог у торгово-развлекательного комплекса "Галерея". Об этом сообщает местное издание "Мегаполис".

По данным издания, огонь охватил его голову и плечи. Сразу же после инцидента к нему на помощь поспешили прохожие, которые начали тушить мужчину одеждой.

"По словам свидетелей, мужчина сделал это в знак протеста – перед тем, как поджечь себя, он кричал что-то о дне рождении президента России Владимира Путина и подарке", – пишет издание.

По данным издания "Фонтанка", мужчина получил ожоги около 50% тела, его доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Пострадавшим оказался 70-летний предприниматель.

Telegram-канал "Протесты в мире" обнародовал видео с места происшествия. Судя по ролику, на шее у мужчины висел плакат "С днем рождения, господин президент".

Издание "ГОРДОН" не публикует видео, потому что оно может шокировать.

Сегодня президенту РФ Владимиру Путину исполнилось 68 лет.