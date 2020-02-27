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Самоподжог возле Офиса президента. Пострадавший находится в реанимации

Ожоги не угрожают жизни Александра Бурлакова, который поджег себя на Банковой. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель. Мужчина хотел привлечь внимание к своей земельной проблеме.

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Инцидент произошел перед входом в Офис президента
Инцидент произошел перед входом в Офис президента
radiosvoboda.org

Житель Сумской области Александр Бурлаков, который поджег себя возле Офиса президента, находится в реанимационном отделении, но ожоги не угрожают его жизни. Об этом пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила 27 февраля "Украинской правде".

"Пострадавший находится в реанимационном отделении. Мужчина ведет себя активно, говорит. Ожоги не угрожают жизни, ему делают все необходимые процедуры для скорейшего выздоровления", – сказала пресс-секретарь.

По словам Мендель, в Национальную полицию и Государственную службу Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра направлен запрос о рассмотрении проблемы с земельными паями, которую пытается решить Бурлаков. 

Также Офис президента обратился в Сумскую облгосадминистрацию с просьбой всесторонне рассмотреть обращение Бурлакова и в случае выявления нарушения его прав принять меры к их восстановлению.

26 февраля Бурлаков облил себя горючей жидкостью и совершил самоподжог под Офисом президента в Киеве, протестуя против действий местных властей. Он утверждал, что из-за коррупционной схемы его лишили земельного пая, он неоднократно обращался в правоохранительные органы, однако ему не помогли.

Теги: Сумская область, Госгеокадастр, Национальная полиция, Юлия Мендель, Офис президента Украины
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