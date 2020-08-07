Во Львове активистка облилась бензином и пыталась себя поджечь

Во Львове полицейские не дали возможности себя поджечь руководительнице Всеукраинской общественной организации "Объединение добровольцев" Елене Живко, сообщает "Укринформ".

Живко облила себя бензином, полицейские скрутили ей руки, выбили из рук зажигалку и не дали возможности себя поджечь Фото: Zenoviy Romaniv / Facebook

Во Львове руководительница Всеукраинской общественной организации "Объединение добровольцев" Елена Живко облила себя бензином и попыталась поджечь, чтобы привлечь внимание к "беззаконию и давлению" на ее родных со стороны полиции. Об этом 6 августа сообщает "Укринформ".

Накануне Живко на своей странице в Facebook сообщала о своим планах совершить самоподжог возле здания полиции.

"В 8.00 на улице Городецкой, 124 планирую облить себя бензином. Может, тогда Арсен Аваков увидит беспредел, который творится в городе под руководством главы областного управления полиции Василия Виконского", – заявила она.

По словам активистки, ее брат отвозил тяжелобольного отца в Киев на срочную операцию на сердце, однако по дороге машину остановили и брата задержали. Она хочет узнать местонахождение и причину задержания брата.

Живко заявила о давлении и запугивании полиции в отношении нее и ее семьи. По словам активистки, обыски проводили у родителей, а она попала в больницу с анафилактическим шоком и отравлением после того, как пила кофе с сотрудником правоохранительных органов.

По информации издания, люди вышли на акцию, узнав, что брату Живко сегодня должны были избрать меру пресечения в Галицком суде Львова. Когда Живко облила себя бензином, полицейские скрутили ей руки, выбили из рук зажигалку и не дали возможности себя поджечь.