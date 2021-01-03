В Ивано-Франковской области в ДТП погибла девочка, четыре человека пострадали

Авария произошла в Долинском районе Ивано-Франковской области. По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-21112 не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault. Об этом сообщили в Национальной полиции.

Утром 2 января в селе Новоселица Долинского района Ивано-Франковской области произошло ДТП, в результате которого погибла 13-летняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Facebook.

Четыре человека получили травмы, они находятся в больнице.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-21112 не справился с управлением на дороге, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault.

В управлении по вопросам гражданской обороны Ивано-Франковской облгосадминистрации отметили, что погибшая девочка находилась в ВАЗ-21112. Она скончалась на месте происшествия.

За сутки в Ивано-Франковской области произошло три ДТП, два со смертельным исходом.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.