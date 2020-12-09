В Киеве подожгли авто депутата Киевсовета от "Слуги народа" – СМИ

Как пишет "Обозреватель", поджог авто депутата Киевсовета от "Слуги народа" Георгия Зантараи произошел около 3.30 в ночь на 9 декабря.

В Киеве в ночь на 9 декабря подожгли авто депутата Киевсовета от "Слуги народа", дзюдоиста Георгия Зантараи. Об этом со ссылкой на источники сообщил "Обозреватель".

Инцидент произошел около 3.30 в Святошинском районе. По данным издания, двое неизвестных облили автомобиль Mercedes-Benz легковоспламеняющейся жидкостью. Пожар потушили через 15 минут.

Авто было повреждено, но никто не пострадал. Полиция, по данным издания, начала проверку.

Правоохранители пока не сообщали о происшествии.

Зантарая – украинский дзюдоист грузинского происхождения, победитель и призер чемпионатов Европы и мира. Был избран депутатом Киевсовета от "Слуги народа" на местных выборах 25 октября.