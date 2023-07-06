В Киеве в суде прогремел взрыв. СМИ и полиция рассказали детали

Правоохранители уже работают на месте взрыва, сообщили в полиции Фото: Національна поліція України / Telegram

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, спецназ, взрывотехники и кинологи, сообщили в полиции.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко уточнил в Telegram, что мужчина, которого доставили на судебное заседание, подорвал неустановленное взрывное устройство.

Паблик "Киев Оперативный" пишет, что взорвалось три гранаты и к инциденту причастен обвиняемый в совершении теракта под Верховной Радой в 2015 году Игорь Гуменюк. Эту информацию подтверждают также источники издания "Бабель".

В Киевской городской военной администрации сообщили, что взрыв произошел в 17.20, вероятно, это случилось в уборной. В суд мужчину привез конвой Нацгвардии.