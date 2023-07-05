В сети появилось видео масштабного взрыва 4 июля на российском складе боекомплекта к РСЗО в Макеевке

По данным канала, российские оккупанты разместили большой запас боекомплектов к Реактивным системам залпового огня во дворе недостроенного жилого квартала.
"Вчера из-за курения... и несоблюдения правил безопасности данный склад взлетел в воздух. Совершенно случайно наш дрон пролетал мимо", – написали авторы канала, поблагодарив местных жителей за информацию о расположении объекта.
Как установило издание "Донбасс.Реалии" на основании размещенного в Telegram видео с дрона и данных местных жителей, попадание в Макеевке по складу боеприпасов произошло в недостроенном микрорайоне "Монолит", между шахтой Бутовской и городской больницей №2.
О серии взрывов в Макеевке 4 июля сообщило подконтрольное боевикам "ДНР" "Донецкое агентство новостей". "Мэр" Макеевки Владислав Ключаров сказал, что в городе повреждены здание районной "администрации" и несколько домов. Среди гражданских, по его словам, пострадавших не было.
Украинский блогер и активист Сергей Стерненко предположил, что на этих кадрах зафиксирован взрыв большого склада боеприпасов.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Макеевка находится под российской оккупацией с 2014 года.