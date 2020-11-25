В киевском морге перепутали тела двух женщин. Одно из них кремировали чужие люди

В столичном морге во время опознания в гробу под фамилией родственницы женщина обнаружила тело чужого ей человека. Позже полиция подтвердила, что тела перепутали.

В морге Киева перепутали тела двух умерших. Об это в интервью телеканалу "1+1" в рамках программы ТСН сообщила Екатерина Розвеева, которая пришла на опознание своей тети и обнаружила тело чужого ей человека.

По словам родственницы погибшей, во время опознания в гробу под фамилией своей тети она обнаружила тело другой женщины. Восемь часов она доказывала ошибку санитарам, руководству морга, а затем полиции, которую вызвала, сообщили журналисты.

"Эта женщина старше, у нее длинные волосы до плеч светлого цвета. Моя тетя была онкобольная, после двух химиотерапий. У нее даже не было волос. Это невозможно было перепутать", – сообщили племянница.

Она рассказала, что последний год из-за тяжелой болезни ее родственница находилась в пансионате, в котором на лечении были две женщины с одинаковой фамилией и якобы с одинаковым диагнозом. После смерти их тела в один день доставили в морг.

В репортаже сообщается, что на месте с полицией по фото и документам подтвердили, что тела перепутали. Однако на тот момент ритуальная служба уже передала одно из тел другой семье. Они не распознали родственницу, оплакали и кремировали.

Адвокат Владимир Енич предположил, что кто-то из работников морга нечаянно перепутал бирки с одинаковыми фамилиями покойниц.

"Это не статья, которая предусматривает лишение свободы, но важный принцип, который может быть применен, – лишение права заниматься определенной деятельностью. То есть людям, которые путают тела, наверняка не нужно этим заниматься", – заявил он.

В ритуальной службе заявили, что ситуация, когда по документам по ошибке выдали другое тело, произошла впервые.

По информации журналистов, инцидент уладили со стороны ритуальной службы. Семьи договорились обменяться – Екатерина отдаст чужое тело и получит урну с прахом своей родственницы.