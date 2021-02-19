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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Киевской области мужчина спас соседку и двух ее детей – ГСЧС

Житель поселка Глеваха Киевской области ночью вышел на улицу и увидел дым над домом соседей. Из горевшего здания он вынес двухлетнюю девочку, а потом помог выбраться ее маме и девятилетней сестре. Об этом сообщили в ГСЧС.

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Жителя Глевахи ГСЧС собирается номинировать на звание "Герой спасатель года"
Жителя Глевахи ГСЧС собирается номинировать на звание "Герой – спасатель года"
Фото: kv.dsns.gov.ua

19 февраля в поселке городского типа Глеваха в Киевской области горел жилой дом площадью 120 м². Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Пожар заметил сосед пострадавшей семьи, живущий напротив.

"Он ночью вышел на улицу и увидел, что из окна соседнего дома идет дым. Анатолий бросился на помощь. Сначала он пытался попасть внутрь через окно, получил сильные порезы рук. Затем, уже открыв дверь, вошел в помещение и среди густого дыма схватил кого-то и вынес на воздух. К сожалению, это была большая мягкая игрушка", – рассказали в пресс-службе.

Мужчина вернулся в дом, чтобы вынести двухлетнюю девочку. После этого он разбудил маму и старшего ребенка и помог им выбраться из здания.

На момент прибытия работников ГСЧС, врачи скорой медицинской помощи сообщили, что двое детей 2012-го и 2019 годов рождения получили незначительные ожоги и отравление угарным газом. Детей и их маму госпитализировали в Васильковскую центральную районную больницу.

По информации ГСЧС, пожар был ликвидирован около 3.00. Причина пожара пока не установлена.

"Ангела-хранителя девочек искренне поблагодарили спасатели. Он будет номинирован на звание "Герой – спасатель года", – отметили в ГСЧС.

Теги: Украина, пожар, ГСЧС, Киевская область, больница, отравление, спасатели, дети, Васильков, Глеваха
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