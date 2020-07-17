В Киевской области упал и загорелся легкомоторный самолет – ГСЧС

Легкомоторный самолет учебной школы Aviation Group упал и загорелся в поле села Наливайковка Макаровского района Киевской области, сообщили в ГСЧС.

В Макаровском районе Киевской области пожарные ликвидировали горение упавшего легкомоторного самолета учебной школы. Об этом 17 июля сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Facebook.

"17 июля в 16.20 в ГСЧС поступила информация о том, что вблизи села Наливайковка Макаровского района в поле произошло падение легкомоторного самолета учебной школы Aviation Group с последующим горением", – говорится в сообщении.

В 16.40 возгорание самолета было ликвидировано, отметили в ведомстве.

По информации спасателей, в результате инцидента погибших нет. Угрозы жизни двум лицам, находившимся в самолете, тоже нет.