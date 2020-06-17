В Одессе разбился легкомоторный самолет, погиб известный летчик-испытатель. Фоторепортаж
В Одессе 17 июня потерпел крушение легкомоторный самолет Y1 "Дельфин".
Министерство внутренних дел Украины сообщило
в Facebook, что самолет совершил аварийную посадку в 12.15 во время тренировочного полета. Погиб один человек, второй госпитализирован. Самолет "Дельфин" – собственная разработка Одесского авиационного завода. На предприятии "Таймеру"
сообщили, что погиб известный летчик-испытатель Олег Синица, за жизнь второго пилота, Юрия Жуковского, борются врачи, он находится в крайне тяжелом состоянии. Одесская полиция проинформировала
, что оба пилота 1955 года рождения. По факту происшествия правоохранители начали уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта) Уголовного кодекса.