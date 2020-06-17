В Одессе разбился легкомоторный самолет, погиб известный летчик-испытатель. Фоторепортаж

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Самолет Y1 "Дельфин", который производит Одесский авиационный завод, упал сразу после взлета, сообщил советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк. По предварительным данным, один пилот погиб, второй получил тяжелые травмы.