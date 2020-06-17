Клуб читателей
ГОРДОН
 
События

В Одессе разбился легкомоторный самолет, погиб известный летчик-испытатель. Фоторепортаж

Сегодня 14.26
В Одессе 17 июня потерпел крушение легкомоторный самолет Y1 "Дельфин". Министерство внутренних дел Украины сообщило в Facebook, что самолет совершил аварийную посадку в 12.15 во время тренировочного полета. Погиб один человек, второй госпитализирован. Самолет "Дельфин" – собственная разработка Одесского авиационного завода. На предприятии "Таймеру" сообщили, что погиб известный летчик-испытатель Олег Синица, за жизнь второго пилота, Юрия Жуковского, борются врачи, он находится в крайне тяжелом состоянии. Одесская полиция проинформировала, что оба пилота 1955 года рождения. По факту происшествия правоохранители начали уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта) Уголовного кодекса.
Теги: Одесса, авария, самолет, авиакатастрофа, пилот
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

Самолет упал в районе 6-го км Овидиопольской дороги
ПРОИСШЕСТВИЯ, Одесса
В Одессе самолет упал возле гипермаркета, есть погибшие
Сегодня 13.10 |обновлено
Самолет Y1 "Дельфин", который производит Одесский авиационный завод, упал сразу после взлета, сообщил советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк. По предварительным данным, один пилот погиб, второй получил тяжелые травмы.
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Верещук: Тигипко был бы хорошим премьером. Это впереди. Я далека от мысли, что Кабмин Шмыгаля будет до конца нашей каденции
  Верещук: Тигипко был бы хорошим премьером. Это впереди. Я далека от мысли, что Кабмин Шмыгаля будет до конца нашей каденции G
Алеся БАЦМАН
Записки бывшего подполковника КГБ: Литературная дискуссия "Классика и мы" или политическая провокация?
Записки бывшего подполковника КГБ: Литературная дискуссия "Классика и мы" или политическая провокация? G
Владимир ПОПОВ
Нардеп Мамка: По фактам коррупционных преступлений Павелко в Украине открыто семь уголовных производств
Нардеп Мамка: По фактам коррупционных преступлений Павелко в Украине открыто семь уголовных производств G
Ирина МУЗЫЧЕНКО
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS