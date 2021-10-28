В Киевской области вооруженный мужчина пришел в больницу и угрожал врачу расправой – полиция

Перед инцидентом мужчина угрожал пистолетом водителям, чтобы те доставили в больницу его жену, сообщили в полиции Скриншот: Андрій Нєбитов / Facebook

По его словам, к угрозам врачу мужчина перешел после недолгих переговоров с медсестрой.

"Достал пистолет и угрожал врачу расправой!.. Хорошо, что медработница вовремя сориентировалась, захлопнула дверь и вызвала полицию" – написал глава региональной полиции.

По его словам, правоохранители оперативно прибыли на место происшествия, задержали мужчину и изъяли оружие, которое тот пытался скрыть.

"Как оказалось, незадолго до инцидента в больнице этот же "рейнджер" в нетрезвом состоянии ходил по городу и угрожал пистолетом уже водителям, чтобы те доставили в больницу его жену. Понимаю, что когда с родными случается беда, некоторые могут потерять контроль над эмоциями, но оружие – не аргумент, а фактор, который только усложняет ситуацию", – заявил Небытов.

Он отметил, что задержанному грозит до семи лет лишения свободы. Что случилось с женой фигуранта, Небытов не уточнил.