В Харькове неизвестные напали на бригаду скорой помощи, пострадал 60-летний врач. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.
Инцидент произошел 9 марта во время вызова по адресу на улице Плиточной. На медиков набросились неизвестные мужчины.
Пострадавший врач был госпитализирован.
Сведения об указанном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины "хулиганство". Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет.
Правоохранители устанавливают лиц, причастных к преступлению.