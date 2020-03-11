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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Харькове неизвестные напали на бригаду скорой помощи

В результате нападения неизвестных на бригаду скорой помощи в Харькове был госпитализирован 60-летний врач. Правоохранители разыскивают злоумышленников.

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Скорая помощь приехала на вызов
Скорая помощь приехала на вызов
Фото: depositphotos.com

В Харькове неизвестные напали на бригаду скорой помощи, пострадал 60-летний врач. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Инцидент произошел 9 марта во время вызова по адресу на улице Плиточной. На медиков набросились неизвестные мужчины. 

Пострадавший врач был госпитализирован.

Сведения об указанном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины "хулиганство". Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет.

Правоохранители устанавливают лиц, причастных к преступлению.

Теги: Харьков, полиция, нападение, скорая помощь, правоохранители, медики, пострадавшие
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