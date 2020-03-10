В Харькове сообщили о минировании всех торговых центров, гипермаркетов, родильных домов и вокзалов

Правоохранители получили сообщение о заминировании ряда учреждений в Харькове по электронной почте, по указанным адресам выехали следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления.

В Харькове из-за сообщения о минировании эвакуировали людей с железнодорожного вокзала Фото: depositphotos.com

10 марта в полицию поступило сообщение о заминировании в Харькове всех торговых центров, гипермаркетов, родильных домов, отделений скорой помощи, автовокзалов, а также железнодорожного вокзала, сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

Правоохранители получили сообщение о минировании по электронной почте.

"По адресам [этих учреждений] выехали следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления. Проводится осмотр помещений и прилегающих территорий", – сказано в сообщении.

Агентство Status Quo сообщило, что, в частности, с железнодорожного вокзала эвакуировали пассажиров, никого в здание не пропускали.

Тем временем, харьковский вокзал заминировали. Никого не пускают вовнутрь pic.twitter.com/M7h6fl0fWb — Хуевый Харьков (@h_kharkov) March 10, 2020

В пресс-службе полиции журналистам Общественного не смогли уточнить точное количество объектов, на которых ищут взрывчатку.

Ложное минирование в Украине является уголовно наказуемым преступлением. Согласно ст. 259 Уголовного кодекса, заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет, если оно повлекло тяжкие последствия или совершено повторно – лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.