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На митинге силовики разбили очки и сломали камеру журналисту “Радіо Свобода”. ГБР не нашла оснований для уголовного производства

Киевское управление Госбюро расследований считает, что правоохранители не совершали противоправных действий в отношении фотожурналиста “Радіо Свобода” Сергея Нужненко во время митинга под Верховной Радой в декабре прошлого года.

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17 декабря под Радой произошли столкновения между полицией и митингующими
17 декабря под Радой произошли столкновения между полицией и митингующими
Фото: EPA

Киевское территориальное управления Госбюро расследований Украины не нашло оснований для начала уголовного производства в связи с порчей имущества фотожурналиста “Радіо Свобода” Сергея Нужненко. Об этом говорится в ответе ГБР на запрос “Радіо Свобода”.

“Территориальное управление Государственного бюро расследований рассмотрело устное заявление Нужненко от 17 декабря 2019 года о возможных неправомерных действиях сотрудников правоохранительных органов. Проверив обстоятельства, указанные в материалах, установлено, что в настоящее время оснований для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований нет, о чем уведомлен заявитель”, – заявили в ГБР.

Речь идет об инциденте, произошедшем 17 декабря прошлого года под Верховной Радой, когда активисты устроили акцию против продажи земли сельскохозяйственного назначения. Руководитель Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что группа людей стала делать отверстия в асфальте перфораторами, чтобы установить палатки, после этого правоохранители стали разгонять митингующих. По его словам, часть людей провоцировала полицейских, они бросали камни, наносили удары заранее заготовленными палками. В результате пострадали 17 полицейских и двое гражданских. Всего в столкновениях участвовало около 500 человек. 

После акции Нужненко написал в Facebook, что сотрудники полиции разбили ему очки и повредили камеру. По его мнению, они сделали это умышленно.

https://www.facebook.com/sergey.nuzhnenko.7/posts/2534493999933669

Теги: Киев, Украина, митинг, столкновения, правоохранители, Радио Свобода, Нацполиция, Сергей Нужненко, ГБР
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