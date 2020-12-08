В Кирилловке из-за шторма затопило базы отдыха. Видео
В поселке Кирилловка Запорожской области около недели не прекращается шторм. Об этом 7 декабря сообщили "Местные новости". Порывы ветра достигали 25–30 м/с, волны – высоты до двух метров. По информации сайта, море затопило пляжи и прибрежные постройки. В результате непогоды десятки баз отдыха на Федотовой косе и дорога, ведущая на остров Бирючий, затоплены.
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