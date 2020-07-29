В Кирилловке затопило более 10 баз отдыха. Фоторепортаж

Вода собралась на базах, которые находятся в низинах на расстоянии 20–30 м от береговой линии. Дорога между Кирилловкой и селом Степок не затоплена, препятствий движению нет. Сегодня спасатели продолжают откачку воды. Всего для ликвидации последствий непогоды привлекли две единицы техники, пять плавающих мотопомп и 10 человек личного состава. Сейчас работы по откачке продолжаются.