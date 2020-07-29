В Кирилловке затопило более 10 баз отдыха. Фоторепортаж
Фото: zp.dsns.gov.ua
Фото: zp.dsns.gov.ua
Фото: zp.dsns.gov.ua
Фото: zp.dsns.gov.ua
Фото: zp.dsns.gov.ua
Фото: zp.dsns.gov.ua
Фото: zp.dsns.gov.ua
Фото: zp.dsns.gov.ua
28 июля в результате сильного ливня произошло повышение уровня воды и подтопление более 10 баз отдыха на Федотовой косе в курортном поселке Кирилловка Запорожской области, об этом сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Вода собралась на базах, которые находятся в низинах на расстоянии 20–30 м от береговой линии. Дорога между Кирилловкой и селом Степок не затоплена, препятствий движению нет. Сегодня спасатели продолжают откачку воды.
Всего для ликвидации последствий непогоды привлекли две единицы техники, пять плавающих мотопомп и 10 человек личного состава.
Сейчас работы по откачке продолжаются.