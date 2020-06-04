В Китае вооруженный мужчина напал на школу. Пострадало около 40 человек

39 человек, среди которых ученики и сотрудники школы, получили ножевые ранения в Южном Китае. Полиция задержала нападавшего.

Злоумышленник был идентифицирован, это 50-летний охранник школы Фото: depositphotos.com

Вооруженный ножом мужчина совершил нападение на школу в поселке Ванфу в Южном Китае. Нападение произошло в 8.30 4 июня, сообщает Globaltimes в Twitter.

"39 раненых ножом в начальной школе в Китае были отправлены в местные больницы для лечения, двое тяжело ранены. Расследование продолжается", – отметило издание.

#Update: All 39 injured victims of a primary school knife attack in S.China have been sent to local hospitals for treatment, two are badly wounded. Investigation underway. https://t.co/M8hjrc2ypE pic.twitter.com/k8WAlZEgx6 — Global Times (@globaltimesnews) June 4, 2020

На место нападения было направлено восемь машин скорой помощи, пострадавших школьников и учителей доставили в местные больницы.

Предполагаемый злоумышленник был идентифицирован, это 50-летний охранник школы по имени Ли Сяоминь. Полиция задержала подозреваемого.