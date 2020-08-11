В Кривом Роге приговорили к 12,5 года тюрьмы родителей, которые использовали свою малолетнюю дочь для съемок порнографии

В 2018 году в Кривом Роге Днепропетровской области правоохранители разоблачили семейную пару, которая использовала свою четырехлетнюю дочь для съемок порнографических материалов. Спустя два года суд вынес им приговор.

Октябрьский районный суд Кривого Рога Днепропетровской области признал родителей, которые снимали порно с участием своей малолетней дочери, виновными в совершении преступлений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

13 июня 2018 года в полиции сообщили, что в Кривом Роге 29-летний мужчина и его 30-летняя жена, оба выходцы из Азербайджана, вступали в половые отношения с ребенком и фиксировали это на видео.

Раскрыть преступление украинским правоохранителям помогли коллеги из Австралии, так как большую часть порнографических материалов, отснятых парой, покупали именно в этой стране.

Больше года продолжалось досудебное расследование в отношении 63 эпизодов преступной деятельности родителей ребенка. Еще столько же времени понадобилось для судебного разбирательства 15 томов уголовного производства, отметили в полиции.

В результате суд признал мужчину и женщину виновными в торговле людьми, изнасиловании, сексуальном насилии, развращении несовершеннолетних, а также в изготовлении, сбыте и распространении порнографических предметов. Суд назначил каждому из них 12,5 года лишения свободы.

Где сейчас находится ребенок, не сообщается. Два года назад спикер Нацполиции Украины Ярослав Тракало говорил, что девочку могут отдать в детский дом.