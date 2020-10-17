В Кропивницком бушевала буря, есть пострадавшие

Шквальный ветер сносил крыши и стены зданий в Кропивницком, ломал деревья.

Днем 17 октября сильная буря пронеслась в Кропивницком, сообщает "Гречка".

Пострадали районы Лелековка и Балашовка.

"Как рассказывают очевидцы, все продолжалось не более пяти минут. За это время непогода успела сорвать крыши с домов, повредить заборы. Оборвало провода, повалены деревья. Люди говорят, это было похоже на смерч", – пишет издание.

Три человека травмированы, погибших нет. Повреждены линии электропередач и газопровод.

В YouTube выкладывают видео последствий непогоды.

ВИДЕО

Видео: Active Life / YouTube

На место событий прибыл мэр Кропивницкого Андрей Райкович. По его словам, людям, которым негде переночевать, предложат места в гостинице "Турист".

Глава областной государственной администрации Андрей Назаренко написал в Facebook, что ураган также сносил внешние конструкции зданий и крушил стены. Спасатели, полиция, газовики, а также другие коммунальные службы уже устраняют повреждения, отметил губернатор.