В Лондоне автомобиль въехал в здание полицейского участка

В Лондоне задержан водитель автомобиля, который въехал в здание полицейского участка в Эдмонтоне.

В Лондоне (Великобритания) неизвестный въехал на автомобиле в здание полицейского участка в Эдмонтоне (район на севере Лондона). Об этом 11 ноября заявили в городской штаб-квартире полиции Лондона.

По данным ведомства, водитель автомобиля задержан.

"Автомобиль остается на месте. Его осматривают осмотра специалисты. На данном этапе нам не известно о пострадавших", – сообщили в полиции.

Участок, в который врезался автомобиль, огородили. На место происшествия прибыли скорая помощь и пожарные.

Инцидент произошел в 18.58 по местному времени (20.58 по Киеву).

Видео с места событий публикуют очевидцы в Twitter.