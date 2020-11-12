В Лондоне автомобиль въехал в здание полицейского участка

В Лондоне (Великобритания) неизвестный въехал на автомобиле в здание полицейского участка в Эдмонтоне (район на севере Лондона). Об этом 11 ноября заявили в городской штаб-квартире полиции Лондона.
По данным ведомства, водитель автомобиля задержан.
"Автомобиль остается на месте. Его осматривают осмотра специалисты. На данном этапе нам не известно о пострадавших", – сообщили в полиции.
Участок, в который врезался автомобиль, огородили. На место происшествия прибыли скорая помощь и пожарные.
Инцидент произошел в 18.58 по местному времени (20.58 по Киеву).
Видео с места событий публикуют очевидцы в Twitter.
#Edmonton: Police in North London are responding to a major incident after a vehicle was reportedly driven into a police station in Edmonton. A cordon has been put in place.— I.E.N. (@BreakingIEN) November 11, 2020
pic.twitter.com/lIJaAb7IzU