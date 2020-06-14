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В результате взрыва на заводе Honda в Японии ранения получили двое рабочих

По данным полиции, взрыв произошел возле распределительного щита на заводе Suzuka в японском городе Судзука. Двух рабочих госпитализировали с ожогами.

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Инцидент произошел сегодня утром
Инцидент произошел сегодня утром
Фото: ЕРА

Сегодня на заводе автопроизводителя Honda Motor Co в префектуре Миэ в Японии произошел взрыв, в результате которого серьезные ранения получили двое рабочих. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на местную полицию.

Взрыв произошел около 9.15 по местному времени (3.15 по киевскому) возле распределительного щита на заводе Suzuka в городе Судзука. 

Пострадавших мужчин 21 и 27 лет госпитализировали с ожогами. Они проверяли работу распределительного щита. 

Завод Suzuka основан в 1960 году как третий завод Honda. Помимо выпуска некоторых моделей, он обеспечивает техническую поддержку и поставляет компоненты для заводов Honda в 28 зарубежных стран.

Теги: автомобили, взрыв, Япония, полиция, пострадавшие, ранение
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