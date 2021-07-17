В Луганской области перевернулся микроавтобус с пассажирами, есть пострадавшие

ДТП произошло на 68-м километре автодороги Н-21 недалеко от города Счастье Луганской области. Травмы получили девять пассажиров, их доставили в Счастьенскую городскую больницу.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса пытался избежать столкновения с автомобильной шиной. Она внезапно лопнула на автомобиле Renault Magnum, который двигался впереди маршрутки, сказано в сообщении.

Полицейские решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований Украины по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).