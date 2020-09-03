В Мариуполе полицейские охраны спасли рабочих АЗС, которые потеряли сознание в резервуаре для топлива

В Мариуполе двое мужчин проводили малярные работы в цистерне для хранения нефтепродуктов на глубине 6 метров и не смогли оттуда выбраться из-за отравления парами краски и бензина, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

В Мариуполе Донецкой области полицейские охраны спасли рабочих АЗС, которые потеряли сознание в резервуаре для топлива. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Кнопку тревожного вызова полиции охраны нажала оператор-кассир. Она сообщила, что из резервуара для хранения топлива не могут выбраться двое рабочих.

Мужчины спустились на глубину 6 метров, чтобы покрасить емкость для хранения нефтепродуктов и через некоторое время подали сигнал тревоги.

"Правоохранители понимали: чтобы достать людей живыми, есть считанные минуты – к тому времени двое пострадавших находились в крайне тяжелом состоянии", – отметили в полиции.

На место выехали спасатели, сотрудники патрульной полиции и медики. Совместными усилиями с помощью выдвижной лестницы и веревок пострадавших удалось извлечь на поверхность за несколько минут.

Состояние обоих мужчин медики оценили как тяжелое из-за отравления парами краски и бензина. Один пострадавший находился в шоковом состоянии и был дезориентирован в пространстве, второй – был без сознания. Обоим работникам оказали медицинскую помощь.

Сейчас жизни и здоровью мужчин ничего не угрожает.