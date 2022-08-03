Под Москвой горит склад крупнейшего интернет-магазина OZON. Среди версий – поджог

По данным агентства, от огня пострадали 11 человек, из них двое доставлены в больницу.

Экстренные службы рассматривают поджог и неисправность электрооборудования как основные версии причин пожара, пишет РИА.

Глава округа Истра Московской области Татьяна Витушева в Telegram сообщила, что пожару на OZON присвоен третий ранг сложности. По ее информации, общая площадь склада – 40 ты. м², с места ЧП эвакуировали около тысячи сотрудников.