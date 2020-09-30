В Нацполиции Украины назвали версии смерти сотрудницы посольства США, которую ранее нашли вблизи железнодорожных путей

Национальная полиция Украины расследует смерть сотрудницы посольства США как умышленное убийство, но не исключают несчастного случая.

Полиция Киева провела следственные действия на месте происшествия с сотрудницей посольства США, которая умерла в больнице после того, как ее нашли в Киеве с травмой головы и в бессознательном состоянии. Об этом 30 сентября сообщил спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко на своей странице в Facebook.

"Национальная полиция Украины расследует ее смерть как умышленное убийство (есть ориентировка на потенциального подозреваемого, его ищут), но не исключен и несчастный случай. Тело было в спортивной одежде и в наушниках. Гибель таких опрометчивых пешеходов в результате травмирования поездом – не редкость на железной дороге", – говорится в сообщении

Шевченко рассказал, что несовершеннолетний свидетель показал место, где он нашел тело погибшей.

Журналисты "Цензор.НЕТ", ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщают погибшая женщина – Санвер Никаело. По их данным, когда ее нашли, на ней были наушники. Источник журналистов рассказал, что женщину, вероятно, зацепил движущийся поезд, приближение которого она не услышала.

Также источник отметил, что у сотрудницы посольства глубокая рана (около 4 см) на затылке.